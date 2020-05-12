Усть-Коксинский район, Алтай, , 13:41 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности во время стрельбы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, трагический инцидент произошёл 7 мая.

В тот день подозреваемый вместе с четырьмя знакомыми перегонял скот в урочище «Чёрная Речка». Остановившись на отдых, мужчины занялись стрельбой по банкам. В какой-то момент, перезаряжая ружьё мужчина направил ствол в сторону палатки, в которой находились люди. Прогремел самопроизвольный выстрел.

«Пуля пробила стенку палатки и попала в 47-летнего жителя села Теректа Усть-Коксинского района. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», — отметили в СКР.

В настоящее время следователи в рамках расследования уголовного дела, выясняют все обстоятельства происшествия.

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