Иркутск, , 13:40 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 12 мая выявлено 354 носителя SARS-CoV-2, причём, 20 из них добавились за последние сутки.

По данным оперативного штаба региона, 254 человека помещены в инфекционное отделение стационаров, 94 — выздоровели, шесть — погибли. Больше всего положительных результатов теста получено в Иркутске (238).

Уже сообщало ИА REGNUM, сутки назад в Приангарье тоже было выявлено 20 новых носителей SARS-CoV-2.

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