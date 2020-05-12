Женева, Швейцария, , 13:38 — REGNUM Центром пандемии коронавирусной инфекции стали Северная и Южная Америки, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали их центром эпидемии сейчас», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что наибольшее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в настоящее время приходится на Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 4 006 257, зарегистрировано 278 892 смерти. В США выявлено 1,3 млн случаев заражения.

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