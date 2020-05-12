Магас, , 13:38 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки скончались два пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число умерших от осложнений в результате этого заболевания составило 33 человека, сообщили 12 мая в оперативном штабе.

По числу летальных исходов Ингушетия оказалась на четвертом месте после Москвы (1179), Московской области (219) и Санкт-Петербурга (58).

Всего в республике на сегодняшний день зафиксировано 1290 случаев заражения коронавирусом. За сутки их число выросло на 45. За все время наблюдения выздоровел 321 человек.

В госпитале находятся 582 человека, из них 419 с подтвержденным диагнозом COVID-19. У 61 пациента констатируют тяжелое состояние. Подключены к аппаратам ИВЛ 18 пациентов.

Читайте также: Глава Ингушетии объявил о возможном начале снятия ограничений с 1 июня