Архангельск, 12 мая 2020, 13:37 — REGNUM В архангельских медучреждениях начались проверки после жалоб на плохие условия содержания пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, врио губернатора Александр Цыбульский поручил министру здравоохранения региона Антону Карпунову разобраться в ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировано 513 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 160 пациентов выздоровели, пять человек скончались.