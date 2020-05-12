Архангельск, , 13:37 — REGNUM В архангельских медучреждениях начались проверки после жалоб на плохие условия содержания пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, врио губернатора Александр Цыбульский поручил министру здравоохранения региона Антону Карпунову разобраться в ситуации.

«Нельзя забывать о пациентах. Я получил сигналы о том, что условия, в которых содержатся наши пациенты, не всегда соответствуют современным реалиям или тем условиям, которые должны получать северяне в наших медицинских учреждениях. Это в первую очередь связано с питанием. Разберитесь, чья это недоработка, и в случае подтверждения нарушений привлекайте виновных к ответственности. Результаты проверки прошу предоставить мне до конца рабочего дня», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрировано 513 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 160 пациентов выздоровели, пять человек скончались.