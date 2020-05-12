Таллин, , 13:36 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 и теперь составляет 1 746 человек. Об этом 12 мая сообщает республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1746 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии в стране находится 48 пациентов, 5 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, известно, что 61 человек в стране умер от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее две мутации коронавируса, на данный момент обнаруженные только на территории Эстонии, выявили ученые Тартуского университета при анализе вирусного генома.