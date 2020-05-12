Москва, 12 мая 2020, 13:35 — REGNUM Обязанность регулярно проводить тесты на коронавирус среди сотрудников промышленных предприятий Москвы является новым видом налога. Об этом 12 мая заявил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, решение мэра Москвы Сергея Собянина обязать промышленные предприятия проводить каждые 15 дней тестирование 10% своих сотрудников наносит удар по бизнесу.
«Это новый налог на бизнес», — заявил эксперт.