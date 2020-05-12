Москва, , 13:25 — REGNUM Писатель, общественный деятель, публицист Константин Крылов скончался 12 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Надежда Шалимова.

Около двух недель назад, в конце апреля, Крылов был госпитализирован в одну из больниц с диагнозом «инсульт». Через несколько дней у публициста в организме наступили осложнения.

Крылова не стало 12 мая в 12:00.

Константин Крылов был одним из лидеров националистического движения в России, а также одним из основателей незарегистрированной Национально-демократической партии.