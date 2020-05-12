Ватикан, , 13:29 — REGNUM Папа Римский Франциск высоко оценил роль медсестер всего мира в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 12 мая сообщается в заявлении понтифика.

Заявление было приурочено к международному дню медсестер, отмечаемому международным сообществом сегодня, 12 мая.

«Каждый день мы являемся свидетелями мужества и жертвенности работников здравоохранения, в частности медсестер, которые с любовью и ответственностью помогают людям, рискую своим здоровьем», — подчеркнул Франциск.

Напомним, врачи и медсестры по всему миру наиболее подвержены угрозе заражения коронавирусной инфекции, так как находятся в непосредственном контакте с зараженными. На ранних этапах борьбы с COVID-19 многие из них не обладали достаточными средствами индивидуальной защиты.