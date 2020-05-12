Архангельск, , 13:23 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 19 человек. Пять из них — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы. Общее число зараженных в регионе составило 513 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

В штабе сообщили, что из состояние одного из восьми тяжелых пациентов с COVID-19 улучшилось — его перевели на самостоятельное дыхание. Всего с опасной инфекцией в регионе справились уже более 160 человек.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции на карантин были закрыты три отделения Архангельской областной клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией.