Москва, , 13:21 — REGNUM В Москве скончался российский писатель и публицист Константин Крылов. Об этом на странице в Facebook сообщила его вдова Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов», — говорится в сообщении.

Писателю было 52 года. Сообщается, что причиной смерти стал инсульт.

«Умер философ и писатель Константин Анатольевич Крылов, он же Михаил Харитонов (литературный псевдоним. — прим. ИА REGNUM). Он внёс огромный вклад в современную русскую мысль, и в русское национальное движение. Всего-то 52 года… Пусть земля ему будет пухом», — написал в соболезнованиях доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГТУ Вадим Трухачев.

Напомним, 20 апреля Константин Крылов был госпитализирован с инсультом в Боткинскую больницу.

Русский философ, писатель, публицист, журналист, редактор, общественный и политический деятель Константин Крылов в период с 2005 по 2007 года возглавлял организацию Русское общественное движение, после 2007 года являлся президентом «РОД-Россия». Автор большого числа работ, в основном посвящённых вопросам социологии, политологии, философии и текущей политической жизни.

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