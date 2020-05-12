Краснодар, , 13:17 — REGNUM Пропускной режим и режим самоизоляции внутри муниципалитетов Краснодарского края будет отменён с 23 мая. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.

«С 23 мая режим самоизоляции и карантин внутри муниципальных образований прекращает работу. Карантин в крае сохраняется, он будет действовать и распространяться на межмуниципальное сообщение и на въезд в край. С 23 мая пропускной режим внутри муниципальных образований отменяется. Сохраняются «красные» пропуска и транзитные», — уточнил Кондратьев.

Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. При этом въезжающие в край после 23 мая по-прежнему будут помещаться в обсерватор, сообщил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин и режим самоизоляции на территории края действуют с 31 марта, ограничено в том числе и движение транспорта.