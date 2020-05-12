Струнино, Владимирская область, , 13:15 — REGNUM Во Владимирской области 40 сотрудников больницы города Струнино уволились после начала пандемии коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский.

В струнинской больнице продолжают работать только отделение скорой медицинской помощи и взрослая поликлиника. Персоналу, который работал в стационарных отделениях, предложили перейти в инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 в городе Карабаново.

«Значительная часть медицинских сестёр и санитарок, а также немедицинских работников предпочла уволиться, сославшись на боязнь заболеть и тяжёлые условия труда. Некоторые высвободившиеся от приостановки плановой помощи сотрудники привлечены для работы в Струнинской поликлинике, но число их невелико в силу отсутствия вакантных мест», — прокомментировал Здановский.

Сейчас в больнице насчитывается 1145 сотрудников — на 40 человек меньше, чем было до начала пандемии. В основном, увольнялись уборщики служебных помещений, буфетчицы и медсёстры. Также уволились шесть врачей: четверо из них давно достигли пенсионного возраста, один врач работал по совместительству, ещё один врач-терапевт уволился «без очевидной для работодателя причины».

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