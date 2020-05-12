Тирана, , 13:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 12 мая сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 243 образца на территории страны было выявлено лишь четыре новых случая заражения коронавирусом. Ещё 28 жителей страны были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, в стране выявлено 876 случаев заражения. 682 пациента уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Таким образом, уже 78% пациентов с COVID-19 сумели справиться с заболеванием.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 163 человека. Из них 28 находятся на больничном лечении и трое проходят интенсивную терапию.

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