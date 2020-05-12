Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве и ряде других регионов вместо режима самоизоляции создаётся лишь видимость такового. Об этом 12 мая заявил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас в Москве и по многим регионам действует «режим понарошку». Это опасная история. Люди не соблюдают ограничения, а полиция их не штрафует. И люди привыкают не соблюдать закон. Это опасно для государства», — сказал политолог.

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