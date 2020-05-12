Архангельск, , 13:10 — REGNUM В Архангельской области скончался 78-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19. В регионе это уже пятая смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, пациент имел тяжелые хронические заболевания, точная причина его смерти будет установлена после патологоанатомического исследования.

Напомним, первая смерть в «коронавирусной» статистике Архангельской области была зарегистрирована 13 апреля — скончалась пожилая женщина. Второй случай произошел в Новодвинске — в местной больнице умер мужчина, коронавирус у него был обнаружен после смерти. Еще два летальных исхода были зафиксированы штабом 10 мая.