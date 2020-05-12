Сухум, , 13:09 — REGNUM Общественное объединение «Русская община Абхазии» предоставило более девяти миллионов рублей министерству здравоохранения Абхазии на медицинское оборудование. Об этом 11 мая рассказал глава минздрава Тамаз Цахнакия на официальном сайте ведомства.

Министр сообщил, что на счет министерства поступил целевой взнос на приобретение специального оборудования для медицинских учреждений в размере 9 млн 150 тыс. рублей.

«В рамках полученного пожертвования уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования, которое в установленные договором сроки будет поставлено в Абхазию», — сообщил Цахнакия.

Глава минздрава выразил слова благодарности «Русской общине Абхазии» за оказание такой существенной помощи системе здравоохранения республики.

Стоит отметить, что на 11 мая в медучреждениях Абхазии находятся семь пациентов, у которых выявлен коронавирус. Они недавно прибыли из России и находились в карантине.

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