Кызыл, , 13:04 — REGNUM В Кызыле с 12 мая вновь начал ездить общественный транспорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, количество автобусов на маршрутах сокращено со 140 до 48 единиц.

«Полное прекращение движения общественного транспорта с 3 по 11 мая было применено в целях обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в мэрии.

В администрации также напомнили, что на территории республики действует режим полной готовности. В соответствии с ним, передвигаться горожане могут лишь в крайних случаях, например, при поездке на работу либо в больницу. При этом они обязаны иметь при себе пропуск.

Напомним, режим самоизоляции на территории республики продлён до 31 мая. При этом, как сообщалоИА REGNUM, с 13 мая начнётся частичное смягчение отдельных ограничений. В частности, гражданам разрешат прогуливаться или заниматься спортом на открытом воздухе.

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