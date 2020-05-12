Анкара, , 13:07 — REGNUM Правительство Турции окажет медицинскую помощь Израилю и Палестине. Об этом 12 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, поставки будут в себя включать 100 тыс. марлевых повязок, 40 тыс. наборов тестирования, дезинфицирующие средства и прочее оборудование.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, вспыхнувшая в китайском Ухане в декабре 2019 года, очень быстро распространилась по всей планете.

Многие страны столкнулись с острой нехваткой оборудования для борьбы с инфекцией, а также с отсутствием достаточного количества средств индивидуальной защиты.

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