Самара, , 13:06 — REGNUM Еще один очаг бешенства выявили на территории Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, на этот раз очаг бешенства выявили в с. Екатериновка Красноярского района.

Специалисты исследовали мозг ранее погибшей собаки, которая принадлежала местной жительнице. Его результата выявили антиген вируса бешенства.

Сейчас в этом районе вводятся ограничительные мероприятия для недопущения распространения этого вируса, а очаг бешенства ликвидируется.

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