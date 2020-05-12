Псков, , 13:00 — REGNUM В Псковской области за последние сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 12 человек. Власти региона не спешат отменять ограничения и намерены дождаться «послепраздничной» статистики.

За всё время на Псковщине общее количество выявленных фактов заражения достигло 340 случаев. Переболели COVID-19 и выздоровели 67 человек. Скончались восемь пациентов.

«На данный момент проведено 13 654 исследований», — сообщили 12 мая в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В областном центре за всё время выявлено 100 заразившихся коронавирусом. Также в тройке «антилидеров» Островский район (53 инфицированных) и город Великие Луки вместе с районом (30).

«К сожалению, говорить о выходе на плато пока рано, — заявил на своей странице в соцсети глава Псковской области Михаил Ведерников. — Ждём результатов майских праздников. После них будет ясно, как дальше работать с ограничениями».

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