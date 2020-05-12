Волгоград, , 13:03 — REGNUM В число пяти победителей Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» вошла школьница из Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоги конкурса, опубликованные на сайте Министерства просвещения РФ. В конкурсе участвовали ребята от 10 до 16 лет.

Олимпиада проводилась с целью привлечения внимания молодёжи к историческим событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Главный тест «Я знаю! Я помню!» состоял из заданий разных уровней сложности и проходил в три этапа. В финальном туре участники писали творческую работу, которая должна была повествовать об одном из значимых событий в истории войны.

Победителями признали пять школьников, 24 участника стали призёрами Олимпиады. Их ждут ценные призы и подарки.