Стокгольм, , 13:43 — REGNUM В настоящее время наблюдаются все признаки того, что терпение жителей Швеции во время пандемии коронавируса начинает заканчиваться. К такому выводу пришло Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции по результатам проведенного исследования. Об этом 11 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В своем исследовании, продолжающемся с 21 марта, представители Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции изучали недовольство людей, их доверие к властям и изменение в их поведении во время пандемии коронавирусной инфекции.

В общей сложности 5 000 жителей Швеции согласились пройти опрос и ответить на вопросы, подготовленные властями. За последние четыре дня власти увидели качественные изменения в поведении людей.

Респондентов спрашивали, следили ли они за новостями чаще, чем обычно; в меньшей ли степени они участвовали в мероприятиях с большим количеством участников; избегали ли они общественных мест с большим скоплением людей; начали ли они меньше пользоваться общественным транспортом или заниматься спортом.

Выяснилось, что за последние четыре дня, то есть в период с 7 по 10 мая, результаты показали, что шведы на 5−10% меньше стали отказываться от перечисленных выше способов проведения времени. Это стало результатом усталости людей от ограничений, поэтому многие хотят вернуться или уже возвращаются к своему образу жизни до пандемии.