Сеул, , 12:59 — REGNUM Руководство каждого четвертого университета в Южной Корее приняло решение продлить режим дистанционного обучения до конца первого семестра. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ассоциации Korea Association of Private University Presidents.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие представители 193 государственных и частных высших учебных заведений, в 75,1% вузах продолжат дистанционное обучение до конца первого семестра.

Отмечается, что первоначально дистанционное обучение планировали продолжить 36,8% университетов, 38,3% — планировали вернуться к обычному режиму после стабилизации эпидемиологической ситуации.

В настоящее время 7,7% или 15 учебных заведений планируют возобновить очное обучение в течение следующей недели, 4,1% или восемь заведений — возобновят занятия после 25 мая, 1% или два заведения — после 1 июня.