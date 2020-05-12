Краснодар, , 12:49 — REGNUM Курортный сбор на территории Краснодарского края не будет взиматься до 1 января 2021 года. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба 12 мая, передаёт ИА REGNUM.

«Приняли решение, что курортный сбор не будет взыматься до 1 января 2021 года. Инициативу я направил в Законодательное собрание нашего края», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта до 1 июня на территории Краснодарского края отменено бронирование и заселение гостей в гостиницы и пансионаты — решение принято в связи с действующими карантинными мерами из-за коронавируса.