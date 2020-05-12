Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Экономисты из Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии подсчитывают, сколько стоила пандемия коронавируса для экономик своих стран и какие меры по борьбе с инфекцией работают эффективнее с точки зрения финансов. По подсчетам экспертов, выяснилось, что решение шведских властей не закрывать учебные заведения для учеников младших возрастов позволило экономить Швеции от $100 до $300 миллионов в день. Об этом 11 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Отмечается, что отчеты экономистов не являются полными, так как по-прежнему нет статистики по ВВП стран Северной Европы, чтобы получить полную картину. Но некоторые вещи экономисты могут констатировать уже сейчас.

Так, например, отказ от закрытия школы помог экономить Швеции от $100 до $300 миллионов в день по сравнению с другими странами Северной Европы, которые пошли по-другому пути. Такую оценку озвучил профессор Стокгольмской школы экономики Джеспер Ройн.