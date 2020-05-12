Самарканд, Узбекистан, , 12:47 — REGNUM Власти Самаркандской области ужесточили карантинные ограничения из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) региона.

Запрещается движение автотранспорта без специального разрешения. Допускается работа только продуктовых магазинов, рынков и аптек. Всем посетителям обязательно необходимо измерять температуру и предоставлять маски.

Кроме того, планируется усилить 25 блокпостов на въезде в город. Перемещение и проезд в Самарканде без специальных разрешений будут запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая в Узбекистане выявили 2509 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1988 человек, скончались десять пациентов.

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