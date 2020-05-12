Киев, , 12:45 — REGNUM Неофициально в политических кругах поговаривают, что некоторые карантинные ограничения на Украине будут действовать минимум до 1 сентября, сообщил сегодня, 12 мая, украинский политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство точно продлит карантин и после 22 мая. Он отметил, что правительство работает над каждым этапом выхода из карантина, однако прогнозировать что-либо конкретное трудно, поскольку именно сейчас Украина на пике коронавируса.

Спиридонов отмечает, что полноценное восстановление работы общественного транспорта на сегодня под большим вопросом.

«Соответственно, большинство украинцев пока не смогут вернуться к своей работе, и экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. По некоторым оценкам, около 60−70% семей будут вынуждены бороться за выживание», — заявил эксперт.