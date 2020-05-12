Москва, , 12:44 — REGNUM В Москве заработала система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге машины без пропусков и сообщать об этом сотрудникам ГИБДД, сообщает 12 мая пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве заработала автоматическая система, позволяющая в режиме реального времени выявлять на дороге автомобили, которые движутся без пропусков, и сообщает об этом на ближайшие посты ГИБДД», — говорится в релизе.

Система разработана ЦОДД правительства Москвы и работает на базе более 2,5 тыс. камер фото — видеофиксации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье действуют ограничения в связи с распространением коронавируса. Для поездок на автомобиле необходимо иметь цифровой пропуск с указанным номером автомобиля.