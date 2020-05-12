Москва, , 12:41 — REGNUM В России самой востребованной мерой государственной поддержки в условиях эпидемии коронавируса стало пособие в размере пяти тысяч рублей на ребенка до трех лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом стопокронавирус.рф.

Так, респондентам задали вопрос, какими мерами поддержки они уже воспользовались.

Среди вопросов — пособие в 5 тыс. рублей на ребенка до трех лет; кредитные каникулы, больничный для работника на карантине и для работника старше 65 лет, а также пособие по безработице в максимальном размере и пр.

Пособие в 5 тыс. рублей на ребенка до трех лет получили 32−50% опрошенных (в зависимости от того, где проходило голосование — в соцсетях или мессенджерах).

Возвратом средств за несовершенную туристическую поездку воспользовались от 17 до 24% опрошенных, получили пособия по безработице в максимальном размере — 7−12%.

Опрос был проведен 11−12 мая в телеграм-канале сайта стопкоронавирус. рф и в группе во «ВКонтакте». В опросе приняли участие 5,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

Так, в числе мер поддержки — единовременная выплата на детей с трёх до 16 лет, которую семьи смогут получить с 1 июня 2020 года; возможность списания за II квартал налогов и страховых взносов, предусмотренная для пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.

Также, заявил глава государства, для поддержки рынка труда и занятости населения будут предоставлены предприятиям специальные кредитные программы на выплату зарплат сотрудникам, ставка по ним составит 2%.

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