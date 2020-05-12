Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Игры Национальной футбольной лиги (НФЛ) могут стать идеальным штормом для распространения коронавируса даже без фанатов на трибунах, предупреждает доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом сообщает CNN.

Футбольные матчи могут быть «идеальной установкой для распространения» коронавируса, считает главный инфекционист США.

Допуская возможность для игроков с отрицательным результатом теста на коронавирус играть на пустом стадионе, Фаучи предупредил, что все зависит от распространения инфекции в обществе — если уровень все еще высок, «у вас не может быть сезона — это невозможно».

Ранее Фаучи сказал, что некоторым видам спорта, возможно, придется готовиться к тому, что игрокам придется пропустить сезон. Пока что футболисты готовятся к играм, которые начнутся этой осенью, несмотря на то, что руководство Центра по контролю за заболеваниями предостерегает от крупных мероприятий и массовых собраний.