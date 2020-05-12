Киев, , 12:33 — REGNUM Много киевлян сами себе сняли карантинные ограничения и не соблюдают «элементарных правил безопасности», заявил на брифинге 12 мая мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр пожаловался, что жители столицы Украины продолжают ходить в парки, на детские площадки, а также компаниями на пикники, несмотря на действующие запреты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он также отметил, что если «гулянья» приведут к всплеску заболеваемости коронавирусом, карантин могут вернуть с максимально жесткими ограничениями.

«Просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия — мягко говоря, неразумно… Если через неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет», — сказал мэр Киева.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в Киеве зафиксировано 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из более чем 16 тыс. по всей стране. За последние сутки в столице зафиксировано 59 новых случаев заболевания. При этом сегодня, 12 мая, в Киеве начался первый этап смягчения карантинных ограничений — возобновили работу непродовольственные магазины, салоны красоты, нотариусы и пр.