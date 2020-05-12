Гонолулу, США, , 12:35 — REGNUM В американском штате Гавайи приняты одни из самых жестких мер против коронавируса в США. Для некоторых туристов, сбежавших на тропические острова, чтобы переждать пандемию, пренебрежение жесткими мерами общественного здравоохранения означало тюремное заключение, передает CNN.

Улицы патрулирует полиция, солдаты в форме охраняют контрольно-пропускные пункты, действует обширная сеть наблюдения за персоналом отеля и чиновниками департамента здравоохранения, которые следят за каждым нарушителем карантина — так работают местные чиновники, чтобы снизить распространение инфекции.

Для туристов послаблений нет. Так, полиция арестовала калифорнийскую пару, приехавшую на Гавайи в свой медовый месяц, после того как туристы проигнорировали предупреждения оставаться в своем гостиничном номере. Супруги были проинформированы персоналом отеля о том, что чрезвычайные «пандемические приказы» штата требуют от них самостоятельного карантина, однако пара проигнорировала инструкции и покинула отель. Вернувшись в отель около полуночи, они снова были предупреждены персоналом отеля о необходимости оставаться в помещении. На следующий день, когда история повторилась, сотрудники отеля вызвали полицию, которая арестовала супругов.

Незадолго до того арестованы были мужчина из Флориды и женщина из Иллинойса — также за неоднократное и осознанное нарушение карантина.

«Наша первоначальная цель — просвещение людей, — объясняет лейтенант Одра Селлерс из полицейского управления Мауи. — Наши усилия направлены на то, чтобы обезопасить людей и остановить распространение ими вируса». По ее словам, терпение полиции заканчивается только тогда, когда она имеет дело с рецидивистами. Если люди были предупреждены и повторяют нарушение снова, они будут арестованы.

Вновь прибывшие должны заполнить документы, содержащие их контактную информацию и информацию о месте проживания, а также подписью подтвердить понимание того, что нарушение карантина является уголовным преступлением, наказуемым штрафом в размере 5000 долларов и тюремным заключением на срок до одного года, по данным департамента транспорта штата.