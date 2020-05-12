Ташкент, , 12:30 — REGNUM Инспекция санитарно-эпидемиологического надзора наказала директора ресторана в Ташкенте, который работал в экспериментальном режиме, сообщает агентство «УзА».

На директора составлен протокол об административном нарушении за несоблюдение требований специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Ранее комиссия запретила деятельность развлекательных заведений, в том числе кафе и ресторанов. Материалы дела переданы в административный суд Яккасарайского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Ташкента провели эксперимент по возможности работы ресторанов в условиях карантина. Исследование проводилось в ресторане Qanotchi («Крылья»).

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