Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, пожар произошел днем 10 мая в селе Ромашкино Курманаевского района. На ликвидацию возгорания потребовалось около одного часа.

В ходе тушения пожара обнаружено обгоревшее тело 48-летнего мужчины. Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.