Москва, , 12:27 — REGNUM Росздравнадзор проведёт проверку качества и безопасности аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больницах Москвы и Петербурга. Об этом 12 мая сообщает РИА Новости.

Проверки пройдут после произошедших в медучреждениях пожаров. Будут проверены качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применявшихся для оказания медпомощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, аппараты искусственной вентиляции легких, которые загорелись 9 мая в больнице в Москве и 12 мая в медицинском учреждении в Санкт-Петербурге, были произведены на одном заводе.

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