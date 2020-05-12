Москва, , 12:24 — REGNUM «Оптимизаторы» российского здравоохранения должны быть наказаны за свои действия, считает писатель Сергей Лукьяненко. Об этом он написал 12 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Не устаю повторять — надо было либо сразу вводить жёсткий карантин, либо идти по «советскому» пути, который использовала Белоруссия, — написал Лукьяненко. — Как ни странно, оба пути требуют жёсткости, а то и жестокости, и изрядного пренебрежения людскими мольбами, воплями и обидами. Наша власть, как бы это ни удивило многих, предельно мягкая и либеральная по капиталистическим меркам и слишком прислушивающаяся к мнениям снизу по меркам социалистическим. Поэтому мы и получили «мягкую самоизоляцию», которая вымотала население, но вопрос с COVID-19 не решила».

Но зато, как подчеркнул писатель, были наращены «кое-какие запасы по больницам», лекарствам и тактикам лечения.

«Всё впопыхах, в бою, можно сказать. И да, конечно, это следствие «оптимизации медицины», и, по-хорошему, все оптимизаторы должны быть наказаны за свои действия, — подчеркнул Лукьяненко. — Теперь не остаётся другого выхода, кроме как осторожно выходить из изоляции и пытаться максимально быстро и осторожно реанимировать экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что Россия сейчас постепенно выходит из самоизоляции исключительно из-за экономической целесообразности.