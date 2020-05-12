Новосибирск, , 12:21 — REGNUM В Новосибирске изменены наименования трёх школ. Им присвоены имена Героев Советского Союза и кавалера ордена Мужества. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Средняя общеобразовательная школа № 187, расположенная по адресу: ул. Ударная, 21, теперь носит имя кавалера ордена Мужества Александра Валерьевича Бурмистрова. Средняя общеобразовательная школа № 129 на ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 — имя трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Средней общеобразовательной школе № 67 на ул. Титова, 94 присвоено имя Героя Советского Союза Николая Павловича Кузнецова», — уточнили в мэрии Новосибирска.

Александр Бурмистров закончил школу № 187 в 1991 году. 21 июня 1994 года он был призван на военную службу в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. В декабре 1994 в составе 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в числе первых оказался на территории Чечни. Погиб во время штурма президентского дворца в городе Грозном Чеченской республики 10 января 1995 года. За мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга, Александру Бурмистрову присвоен орден Мужества посмертно.

В школе № 129 создан военно-патриотический музей имени Александра Покрышкина. Здесь регулярно проводятся тематические экскурсии, посвященные жизни лётчика.

Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны воевал на Сталинградском фронте. Служил в Приволжском и Сибирском военных округах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за героизм, проявленный при выполнении боевых заданий командования, ему присвоено звание Героя Советского Союза.