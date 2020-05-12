Рига, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на четыре. Об этом 12 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1900 тестов, общее количество обследованных превысило 79 000. В стационарах находятся 30 человек, состояние двоих из них тяжёлое. За всё время с начала пандемии 111 человек, находившиеся на лечении в больницах, были выписаны. В стране от COVID-19 скончались 18 человек.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 950.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.