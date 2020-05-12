Симферополь, , 12:24 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не блокировал в социальных сетях жительницу бахчисарайского района полуострова Татьяну Крылову, которая пытается добиться справедливого наказания виновных в гибели своего ребёнка, система социальной сети «ВКонтакте» автоматически занесла её в «чёрный список». Об этом 12 мая корреспондентуИА REGNUM сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

«Система социальной сети «ВКонтакте» автоматически занесла её в «чёрный список» по причине одинаковых множественных сообщений в комментариях. Согласно правилам ведения официальных верифицированных страниц «ВКонтакте», запрещены массовые публикации сообщений. В случае подобного «автобана» стоит сразу написать администратору официальной страницы главы РК в личные сообщения для последующей разблокировки. Все обращения из социальных сетей передаются профильным службам для рассмотрения и решения вопросов», — пояснили в управлении информации и пресс-службы.

У администратора официальной страницы главы республики в «ВКонтакте» указано, что на странице Сергея Аксёнова запрещена:

— Ненормативная лексика.

— Личные оскорбления.

— Разжигание межнациональных и религиозных конфликтов.

— Публикация коммерческой рекламы, спама.

— Публикация материалов, запрещенных законодательством РФ.

— Публикация ложной информации.

— Намеренное введение в заблуждение.

«Убедительная просьба соблюдать правила элементарной вежливости в общении. Несоблюдение правил повлечёт за собой удаление комментария, а при повторном нарушении — бан», — уточняет администратор.

По словам специалистов, попытки женщины обратить внимание главы республики на «беспредел в Бахчисарайской ЦРБ», система социальной сети «ВКонтакте» восприняла, как спам.

В личной беседе с корреспондентом ИА REGNUM специалисты управления информации и пресс-службы главы региона также заявили, что Сергей Аксёнов внимательно изучает и держит на контроле ситуации наподобие той, что произошла в Бахчисарайском районе, стараясь помочь каждой семье.

По словам Татьяны Крыловой, после публикации ИА REGNUM её профиль вновь разблокировали на официальной странице главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница бахчисарайского района полуострова Татьяна Крылова, которая в течение года обращается к главе Крыма с просьбой помочь с объективным расследованием гибели своей новорожденной дочери, сообщила в соцсетях, что её заблокировали на официальной странице Сергея Аксёнова.

«Мы обращались к Сергею Валерьевичу год. По поводу смерти нашего ребёнка и беспредела в Бахчисарайской ЦРБ. Писали и очень просили помочь. Навести порядок. Отправляли письма. Присылали интервью. Всё без реакции. Вчера мою страницу в ВК заблокировали вовсе. Все сообщения и обращения на странице Аксёнова С.В. стёрты. Вот так разве решаться должен вопрос с населением у Главы Республики?», — писала женщина.

Об этом: Глава Крыма Аксёнов «забанил» в соцсетях родителей погибшего ребёнка