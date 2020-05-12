Воронеж, , 12:18 — REGNUM Масочный режим на территории Воронежской области официально введён с 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно указу губернатора Воронежской области, маски, повязки либо респираторы нужно будет носить в общественном транспорте, в такси, при помещении аптек, магазинов и рынков, организаций, оказывающих услуги населению, при посещении органов власти и в прочих местах массового скопления людей.

За нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрены штрафы в соответствии с ст. 20.6.1 КоАП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа, городское управления транспорта рекомендовало перевозчикам обеспечить сотрудников — водителей и кондукторов общественного транспорта — одноразовыми масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. Кроме того, водителям предписано отказывать в транспортном обслуживании горожанам без масок.