Саранск, , 12:16 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 1225 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента полностью выздоровели и выписаны 237 человек в республике, восемь жителей региона скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний.

По данным республиканского штаба, 19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Саранске, шесть — в Чамзинском районе, по одному-два — в Ковылкинском, Краснослободском, Дубенском, Лямбирском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском и Рузаевском районах.

В числе новых зараженных 11 граждан старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после полного выздоровления был выписан 21 житель Мордовии. В республике с 13 мая начинает действовать режим, рекомендующий ношение не только защитных масок, но и одноразовых перчаток.

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