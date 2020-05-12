Москва, , 12:16 — REGNUM Из больницы в Москве самовольно ушёл пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом 12 мая сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошёл в ночь на 11 мая. По данным СМИ, 29-летний мужчина самовольно покинул расположение больницы. Позже жена рассказала, что увидела супруга на улице и отвезла на дачу в Московской области.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пациент с подтвержденным заражением коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске.

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