Ташкент, , 12:12 — REGNUM В Узбекистане разработали порядок оказания гостиничных услуг на время пандемии коронавируса, сообщили в Telegam-канале министерства юстиции республики.

Деятельность хостелов и гостевых домов в Узбекистане не разрешается. Допускается работа гостиниц с количеством номеров больше десяти. Предметы общего пользования, в том числе дверные ручки, стол в зале ожидания и другие предметы, должны дезинфицироваться каждые два часа.

Каждые восемь часов необходимо чистить приемные, залы ожидания, коридоры, лестницы, лифты и санитарно-гигиенические точки. Кроме того, в объектах общего пользования должны находиться антисептики. У посетителей при входе необходимо измерять температуру.

Количество гостей в номерах не должно превышать двух человек и трех — для семей. Если гостиница заполнена более чем на 50%, то в здании обязательно присутствие медработника.

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