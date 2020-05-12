Куньмин, Китай, , 12:07 — REGNUM Более 3000 пожарных борются с лесных пожаром, разгоревшимся 9 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся около 17:33 в городе Аньнин. Ранним утром 12 мая пожар распространился на соседний уезд Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции. Более 3000 пожарных было задействовано в тушении огня, а также солдаты Народно-Освободительной армии Китая.

На место было направлено 29 единиц техники для тушения огня, включая вертолеты. Пока огонь побороть не удалось. Ранее стало известно, что лесной пожар в провинции Сычуань на юго-западе Китая удалось успешно потушить.

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