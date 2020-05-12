Элиста, , 12:02 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусом, выписанный из реанимации, попытался совершить побег из больницы в Калмыкии в ночь на 12 мая. Об этом рассказал в прямом эфире в соцсетях министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов. Инцидент произошёл в республиканской больнице.

Как уточнил Кикенов, пациент поступил в тяжёлом состоянии, находился в реанимации, а когда его перевели в общую палату, «совершил побег в лучших традициях Голливуда»

«Вырвал себе подключичный катетер, через который проводилась ему капельница, растолкал наших медсестёр и докторов, женщин, выскочил на балкон и спрыгнул вниз. Получил порезы, разбивая балконную дверь. Когда повис на балконе, попытавшись спуститься на козырёк, получил повреждения костей. Сейчас он прооперирован, его состоянию ничего не угрожает», — рассказал министр.

Кикенов добавил, что будет настаивать на самых жёстких мерах со стороны правоохранительных органах в отношении этого пациента.

Как сообщало ИА REGNUM всего в регионе подтверждено 534 случая заражения коронавирусом, 12 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии женщина с коронавирусом родила здорового ребёнка