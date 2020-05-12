Калуга, , 12:04 — REGNUM 96 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 12 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 2018 положительных тестов. 1742 человек находятся на лечении. 261 человек выздоровел, 15 человек умерли. В калужских больницах 16 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. 240 пациентов подключены к кислороду.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (442), в Обнинске (275), Боровском районе (203), в Малоярославецком районе (172), в Людиновском районе (89) и в Думиничском районе (81).

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