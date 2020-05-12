Севастополь, , 12:04 — REGNUM За сутки у трёх жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба правительства города.

«На утро 12 мая зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации в рамках эпидрасследований», — уточнили в пресс-службе.

Всего с начала года, по данным чиновников, в городе-герое с начала пандемии зарегистрировано 129 положительных тестов на SARS-CoV-2. Выздоровели 24 человека, двое умерло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за сутки подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию у семи граждан, большая половина из них — медики. Всего на территории республики подтверждено 209 положительных тестов на новую инфекцию.

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