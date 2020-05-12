Владимир, , 11:57 — REGNUM Во Владимирской области 12 мая выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

29 новых носителей вируса выявлены в Гусь-Хрустальном, восемь — во Владимире, семь — в Киржаче, по три — в Александрове, Судогде и Юрьеве-Польском, по два — в Кольчугино, Муроме и Суздале, по одному — в Вязниках и Камешково.

Всего в регионе зарегистрировано 1387 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 266 — в Петушках, 257 — во Владимире, 155 — в Гусь-Хрустальном, 138 — в Коврове, по 120 — в Александрове и Муроме, 77 — в Кольчугино, 53 — в Судогде, 43 — в Собинке, 41 — в Юрьеве-Польском, 36 — в Киржаче, 19 — в Суздале, 18 — в Меленках, 17 — в Камешково, 16 — в Вязниках, пять — Радужном, четыре — в Гороховце, два — в Селивановском районе.

Выписаны после выздоровления были 100 человек. 15 человек скончались.

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