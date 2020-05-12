Москва, , 11:57 — REGNUM Почти всем родителям в России (86%) хочется, чтобы после пандемии школьное образование вернулось к обычному очному формату, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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За то, чтобы школа больше использовала элементы дистанционного обучения в будущем, выступают 8%. Хотят, чтобы дистанционное обучение постепенно полностью заменило обычное, лишь 3% родителей.

При этом около половины родителей (42%) считают, что учебный год в 2020 году всё-таки следует закончить в дистанционном режиме. 24% предлагают завершить учебный год досрочно, а часть программы перенести на следующий учебный год.

Опросы проведены 18−19 апреля 2020 года. В каждом опросе приняли участие по 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, переводить всех на дистанционный формат обучения в России не планируют.

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